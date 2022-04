Presidente do Peru suspende toque de recolher em Lima

O presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou, na tarde desta terça-feira (5), o fim antecipado do toque de recolher diurno que havia decretado em Lima e no vizinho porto de Callao.

A restrição buscava impedir novos protestos contra o aumento no preço de combustíveis e de alimentos. Diversos atos de violência, incluindo incêndios em postos de pedágio nas estradas, saques em algumas lojas e confrontos entre manifestantes e policiais, foram registrados na segunda-feira (4) em vários pontos do país.

"A partir deste momento, vamos tornar sem efeito esta imobilidade [toque de recolher]. Corresponde pedir tranquilidade ao povo peruano", disse, nesta terça, Castillo sentado ao lado da presidente do Congresso, a opositora María del Carmen Alva.

O fim do toque de recolher foi recebido com vivas por centenas de manifestantes reunidos perto do edifício do Congresso e em outras partes de Lima, afirmando que tinham "dobrado" o presidente.

"O presidente Castillo anuncia que a imobilidade está suspensa. O povo conseguiu!", tuitou Alva.

Toque de recolher

Patrulhas militares e policiais vigiavam nesta terça ruas semi-desertas de Lima, fazendo cumprir o toque de recolher diurno. A medida excepcional, que devia durar até a meia-noite, foi rejeitada por amplos setores da população, incluindo líderes da esquerda.

"As medidas tomadas, como as que foram adotadas ontem [segunda-feira], não são para ir contra o povo, mas para resguardar a vida dos compatriotas", afirmou Castillo, que enfrentou o primeiro protesto em oito meses de mandato.

As lojas estavam fechadas, as aulas suspensas e o transporte público era quase ausente na capital e no porto de Callao, onde vivem 10 milhões de pessoas — quase um terço da população peruana.

Anúncio televisionado

Os limenhos foram surpreendidos pela ordem de imobilização, anunciada pela televisão por volta da meia-noite por Castillo, pois os distúrbios desse dia tinham se concentrado e os mais graves ocorreram em províncias, não na capital.

"Havia informação de fonte reservada que hoje poderia ocorrer atos de vandalismo. Essa é a razão pela que tomamos esta medida", justificou o ministro da Defesa, José Gavidia.

Com cartazes com a frase "Fora Castillo" e fazendo panelaços, os manifestantes opositores se reuniram perto do Congresso, na praça San Martín, no centro, e em outros pontos da cidade.

"Estamos marchando contra as medidas de Castillo. O povo sem trabalho, com toque de recolher, estamos fartos. Esse senhor deve ir para casa", disse Nelson del Carpio, um homem de meia idade que exibia uma bandeira peruana.

A polícia e os militares não impediram as marchas de protesto, mas se limitaram a bloquear os acessos que levam à sede do Congresso.

O toque de recolher tampouco foi respeitado na manhã por muitos limenhos, que foram a seus locais de trabalho. O problema era a falta de transporte público. Alguns turistas tinham dificuldades para comprar alimentos na cidade, pois todos os restaurantes e supermercados permaneciam fechados.

Os serviços de ônibus interestaduais foram suspensos, mas os voos domésticos e internacionais operavam com normalidade no aeroporto Jorge Chávez.

Em outras cidades foram registrados protestos e bloqueios eram mantidos em algumas vias.