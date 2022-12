Congresso do Peru destitui Pedro Castillo; presidente havia tentado criar 'estado de exceção'

Pedro Castillo, presidente peruano, tentou destituir o Congresso nesta quarta-feira (7) e estabelecer um governo de exceção, horas antes de o Parlamento se reunir para debater o impeachment do cargo que ele ocupa. A população acompanhou as informações em transmissão oficial pela TV. O mandatário, porém, é quem foi destituído e preso depois.

O presidente foi destituído pelo Congresso por "incapacidade moral". A destituição foi aprovada por 101 votos de um total de 130 congressistas. A votação aconteceu na sede do Parlamento e foi transmitida ao vivo pela televisão.

Horas antes, a procuradora-geral, Patricia Benavides, reagiu imediatamente aos anúncios de Castillo expressando sua "rejeição enfática" a "qualquer violação da ordem constitucional" e instou o presidente a "respeitar a Constituição, o Estado de Direito e a democracia que tanto nos custou".

Veja anúncio de presidente:

Pedro Castillo anunciou as seguintes medidas:

Dissolver "temporariamente" o Congresso

Instaurar governo de emergência excepcional

Convocar eleições para um novo Congresso

Elaborar uma nova Constituição em até nove meses

Estabelecer governo temporário de exceção

Impor toque de recolher entre 22h e 04h, no horário local

Exigir devolução ao Estado de armas ilegais, sob pena de prisão

"Reorganizar" do sistema de judicial, incluindo o Poder Judicial, o Ministério Público, a Junta Nacional de Justiça e o Tribunal Constitucional

Pedro Castillo Presidente do Peru "A partir desta data e até que seja instaurado o novo Congresso, governaremos mediante decretos-lei. Fica decretado toque de recolher em nível nacional a partir de hoje (...) das 22h00 (00h00 de Brasília) até às 4h00 (06h00 de Brasília)" de quinta-feira

O anúncio de Castillo ocorre pouco mais de 30 anos após o autogolpe do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), que dissolveu o Congresso em 5 de abril de 1992.

O Congresso do Peru, dominado pela direita, deveria debater nesta quarta-feira uma moção de impeachment de Castillo por "incapacidade moral", uma determinação constitucional que já levou à saída de dois ex-presidentes desde 2018.

Vice peruana denuncia 'um golpe de Estado, que agrava a crise política'

Legenda: Vice-presidente do Peru, Dina Boluarte Foto: Reprodução/Facebook

A vice-presidente do Peru, Dina Boluarte, denunciou, nesta quarta-feira (7), "um golpe de Estado", após a decisão do presidente Pedro Castillo de dissolver o Congresso e instaurar um governo de exceção.

"Repudio a decisão de Pedro Castillo de praticar a quebra da ordem constitucional com o fechamento do Congresso. Trata-se de um golpe de Estado, que agrava a crise política e institucional que a sociedade peruana terá que superar com apego estrito à lei", escreveu Boluarte no Twitter.

