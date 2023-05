Presidente da Ucrânia minimiza falta de reunião com Lula no G7 e ironiza: ‘ele ficou desapontado’

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, fez um comentário irônico ao ser questionado pela imprensa se a falta de reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, durante o encontro do G7, neste domingo (21), foi motivo de decepção. "Eu acho que ele ficou desapontado", minimizou entre risadas. As informações são do portal g1.

As informações oficiais são de que o encontro não aconteceu por falta de compatibilidade das agendas. O pedido para a reunião foi feito por Zelensky na sexta-feira (19), mas Lula foi resistente. Nesse caso, o Brasil adota um posicionamento de neutralidade no confronto entre Ucrânia e Rússia.

Ainda assim, conforme o governo brasileiro, a possibilidade de uma reunião foi negociada e uma sala montada para o encontro. Devido aos compromissos oficiais, contudo, Zelensky e Lula não tiveram um momento particular para o debate internacional.

Encontro oficial

Mesmo sem uma reunião individual, os presidentes brasileiro e ucraniano ficaram próximos durante uma sessão de trabalho do G7 e outros países convidados para discutir a paz internacional, neste domingo.

Lula discursou contra a violação da integração territorial ucraniana e repudiou o "uso da força como meio de resolver disputas". Ao seu lado estavam o presidente americano Joe Biden e o premiê canadense Justin Trudeau.

Legenda: Encontro acontece com líderes de países mais industrializados do mundo Foto: Ricardo Stuckert

Zelensky ficou na frente de Lula, acompanhado pelo indiano Narendra Modi e o sul-coreado Yoon Suk-yeol. Ao centro, estava o anfitrião do encontro, o japonês Fumio Kishida.

O que é o G7?

A expressão G7 é a abreviação de Grupo dos Sete, uma organização de líderes de países mais industrializados do mundo: Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos.

O grupo é restrito às sete nações, mas outras, a exemplo do Brasil, podem ser convidadas para as cúpulas. Para Hiroshima foram chamados representantes de Austrália, Brasil, Vietnã, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Comores e Ilhas Cook.