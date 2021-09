Presidente da França Emmanuel Macron é atingido por ovo em evento; veja vídeo

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi atingido por um ovo, nesta segunda-feira (27), enquanto visitava o centro de convenções Eurexpo, onde ocorre uma feira de restaurantes e hotéis.

O alimento atingiu o político no ombro, mas não chegou a quebrar. Nas imagens registradas no momento do episódio, é possível ver que os seguranças do mandatário francês tentam protegê-lo.

Conforme informações dos veículos de impressa internacionais, o autor da agressão fez um gesto de protesto e, em seguida, gritou "vive la révolution" (viva a revolução, em livre tradução).

O jovem, de cerca de 20 anos, foi algemado pelos seguranças. Macron solicitou a equipe de proteção para conversar com o suspeito. "Se ele tem algo a me dizer, deixe-o vir", disse Macron, segundo informações da agência de notícias AFP. "Eu vou vê-lo depois."

Outras agressões

Essa é a segunda vez que o presidente francês é atacado durante uma visita oficial. Em junho, ele levou um tapa durante uma reunião com funcionários do setor de hotelaria na região de Drôme, no sudeste do país.

Um vídeo registrou o momento da agressão. Macron se aproximou para falar com pessoas que o aguardavam, atrás de uma grade. Ele cumprimentou o homem com um aperto de mão e, em seguida, levou um tapa do mesmo. Os seguranças do presidente rapidamente agiram e tiraram Macron do local.

Na época, o homem que deu o tapa, e um que o acompanhava foram presos, ambos de 28 anos. Eles foram colocados sob custódia por 'violência contra autoridade pública.

