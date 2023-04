Presidente da Argentina, Alberto Fernández desiste da reeleição

As eleições presidenciais da Argentina marcadas para outubro deste ano não terão o atual mandatário, Alberto Fernández, como candidato. Foi o que o chefe do vizinho sul-americano anunciou nesta sexta-feira (21).

O atual mandato acaba em 10 dezembro. Nessa data, Fernández informa que entregará a faixa presidencial a quem for eleito pelo voto popular. "Vou trabalhar muito para que o próximo presidente seja um parceiro do nosso setor político", disse Fernández.

Com isso, o nome da vice-presidente Cristina Kirchner ganha força para a disputa. Apesar de ter sido condenada por corrupção em primeira instância, ela pode recorrer da sentença até o Supremo Tribunal Federal argentino.

Somente com o esgotamento dos recursos é que ela perde o direito de se candidatar a cargoe eletivo.

Por esta sexta-feira seguem os diálogos no Partido Justicialista, ao qual os dois gestores são filiados, para definir o planejamento até outubro.

Turbulência

A administração de Fernández enfrentou profundas dificuldades na economia. Na quinta (20), inclusive, o dólar blue teve alta considerável. Além disso, a inflação de março foi a maior em 20 anos no país, equivalente a 7,7%.

No vídeo divulgado pelo presidente nas redes sociais, ela sinaliza que focará seus esforços, nos próximos meses, para estabilizar a economia argentina.

Os desafios nessa seara pesam desde 2019, quando venceu Maurício Macri na corrida eleitoral. Ex-chefe de gabinete de Néstor Kirchner, forte aliado, Fernández também foi vereador de Buenos Aires.

Sua trajetória na política o transformou em uma figura com importantes conexões no centro do poder na Argentina no início dos anos 2000. Foi por sua ação, inclusive, que o casal Kirchner começou a estabelecer contato com agentes políticos influentes do país, culminando na eleição desse grupo posteriormente.