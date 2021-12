Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, testa positivo para Covid-19

O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa testou positivo para a Covid-19, neste domingo (12). Ele foi posto em isolamento, com tratamento para sintomas leves, segundo a Presidência.

Ramaphosa "está recebendo tratamento para sintomas leves de covid-19, depois de ter testado positivo hoje ao exame do vírus", diz comunicado oficial.

A nova variante Ômicron do coronavírus foi detectada no mês passado na África do Sul, o país africano mais afetado pela pandemia.

A ômicron estava presente em 63 países em 9 de dezembro, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) em uma atualização técnica que confirma as declarações de seus funcionários nos últimos dias.



Ômicron se propaga mais rápido, diz OMS



A variante Ômicron parece se propagar mais que a Delta, com sintomas mais leves, contornando a ação das vacinas, disse neste domingo (12) a OMS, que destacou que esses dados são preliminares.

Segundo a OMS, a ômicron parece se espalhar mais rápido que a variante delta, que até agora é responsável pela maioria das infecções no mundo.

Este avanço mais rápido não é exclusivo da África do Sul, onde a delta é menos prevalente, mas também no Reino Unido, onde esta cepa é a dominante.

Até o momento, a ausência de mais informações impede afirmar se a taxa de transmissão da ômicron deve-se ao fato de conseguir contornar a imunidade, ao fato de suas características a tornarem mais transmissível ou a uma combinação desses dois fatores.

A OMS estima que "a ômicron deve superar a Delta nos lugares onde há transmissão comunitária". Os dados ainda são insuficientes para estabelecer o nível de gravidade do quadro clínico provocado pela ômicron, mesmo que até o momento os sintomas pareçam ser de "leves a moderados" tanto no sul da África como na Europa.



OMS: vacinas são menos eficazes contra Ômicron



Sobre as vacinas, os poucos dados disponíveis levam a acreditar que o perfil genético da ômicron "reduz a eficácia em relação à proteção do contágio".

A fabricante Pfizer/BioNTech indicou na semana passada que um esquema de vacinação de três doses ainda é "eficaz" contra a ômicron.

Os países que têm recursos estão incentivando a população a tomar uma terceira dose.

Este é o caso da Europa, onde há uma nova onda de casos provocada pela delta, pelo abandono das medidas de prevenção e pelas baixas taxas de vacinação em alguns países.

