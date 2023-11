Prefeito de Nova York tem celulares apreendidos pelo FBI

Agentes do FBI apreenderam os telefones celulares e outros dispositivos do prefeito de Nova York, Eric Adams. A apreensão faz parte de uma investigação federal sobre o financiamento de sua campanha, conforme informou Boyd Johnson, advogado do político, nesta sexta-feira (10).

A ação estaria relacionada à investigação que visa determinar se a campanha de Adams em 2021 conspirou com o governo da Turquia. A apreensão dos dispositivos de Adams marca a primeira vez que uma investigação deste tipo atinge diretamente o prefeito de Nova York.

"Na segunda-feira à noite, o FBI abordou o prefeito após um evento. O prefeito prontamente atendeu ao pedido do FBI e entregou seus dispositivos eletrônicos. O prefeito não foi acusado de nenhum crime e continua cooperando com a investigação", afirmou Boyd Johnson, advogado da campanha, em declarações à AFP.

A investigação federal sobre a campanha de Adams tornou-se pública na semana passada, quando agentes do FBI vasculharam a residência de sua ex-arrecadadora de fundos - uma ex-estagiária de 25 anos, Brianna Suggs - e confiscaram laptops, celulares e uma pasta com a etiqueta "Eric Adams".

Veja também

A notícia da busca fez com que o prefeito retornasse a Nova York de Washington, onde planejava se reunir com autoridades da Casa Branca e do Congresso para discutir a chegada de migrantes à sua cidade.

Em uma declaração na sexta-feira, Adams, ex-policial, disse que espera que todos os membros de sua equipe "respeitem a lei e cooperem plenamente com qualquer tipo de investigação"." Continuarei fazendo exatamente isso. Não tenho nada a esconder", disse.

Entenda o caso

A ordem do FBI para buscar a residência de Suggs buscava evidências de conspiração entre a campanha do prefeito, a Turquia e um promotor imobiliário do Brooklyn cujos proprietários são turcos, de acordo com o The New York Times.

Ao que indicam as investigações, a ordem indicava que as autoridades estavam investigando se doações foram feitas a Adams pelo governo turco ou por cidadãos turcos através de uma trama que envolvia contribuintes falsos.

Nesta sexta-feira, o advogado Johnson afirmou que "após tomar conhecimento da investigação federal, descobriu-se que um indivíduo agiu recentemente de maneira inadequada", sem especificar a qual investigação se referia.

"Em nome da transparência e cooperação, esse comportamento foi imediatamente e proativamente comunicado aos investigadores. O prefeito esteve e continua comprometido em cooperar neste assunto".