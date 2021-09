Prefeito de Nova York manda recado para Michelle Bolsonaro: 'mande seu marido se vacinar'

Bill de Blasio, o prefeito de Nova York, fez pedido direcionado à primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, para que ela "mande" o presidente Jair Bolsonaro se vacinar contra a Covid-19.

O recado foi dado logo após de Blasio compartilhar a notícia de que Michelle se imunizou contra a doença nos Estados Unidos, durante a passagem em Nova York com a comitiva brasileira para a Assembleia Geral da ONU.

Legenda: "Mande seu marido se vacinar também para que ele deixe de ser um perigo para outras pessoas", disse de Blasio Foto: reprodução/Twitter

"Mande seu marido se vacinar também para que ele deixe de ser um perigo para outras pessoas", escreveu o prefeito da cidade norte-americana.

Críticas do prefeito

Esta, inclusive, não é a primeira menção a Bolsonaro feita por Bill de Blasio. Uma das críticas mais recentes veio pouco antes da Assembleia Geral da ONU, cuja sede fica em Nova York.

Entre os líderes do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, Bolsonaro foi o único a não se vacinar contra a Covid-19. Exatamente por isso, o prefeito nova-iorquino mandou recado ao presidente brasileiro.

"Com os protocolos em vigor, precisamos enviar uma mensagem a todos os líderes mundiais, principalmente Bolsonaro, do Brasil, que se você pretende vir aqui, você precisa estar vacinado", disse no último dia 20 de setembro.

No entanto, a entrada de Bolsonaro no evento da ONU não foi barrada e ele participou do momento. O empecilho, no caso, ficou para entrada em locais fechados de Nova York, já que a cidade exige apresentação de comprovante de vacinação nestes espaços.