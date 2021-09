Prefeito de Nova York critica Bolsonaro ao lembrar de vacinação de príncipe Harry e Meghan Markle

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, fez paralelo entre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, para tentar incentivar as pessoas a se vacinarem contra a Covid-19.

"Não seja como Jair Bolsonaro, seja como Harry e Meghan. Vacine-se", escreveu de Blasio em uma rede social aparecendo em foto ao lado do casal.

Os dois, inclusive, devem participar do 'Global Citizen Live' no sábado (25), em Nova York, que terá uma transmissão de 24 horas no Central Park. A intenção do evento é pressionar os países por igualdade na distribuição de vacinas.

Críticas recentes

Em relação à Bolsonaro, esta não é a primeira vez que ele recebe críticas do prefeito de Nova York.

Ainda na segunda-feira (20), de Blasio falou que o presidente do Brasil não deveria comparecer à reunião da Assembleia Geral da ONU, cuja sede é em Nova York, caso não estivesse imunizado.

"Se você não quer se vacinar, nem precisa vir", disse de início. "Com os protocolos em vigor, precisamos enviar uma mensagem a todos os líderes mundiais, principalmente Bolsonaro, do Brasil, que se você pretende vir aqui, você precisa estar vacinado", complementou.

Mesmo com as críticas, Bolsonaro participou do evento na ONU mesmo sem estar vacinado, já que a reunião não exigia a comprovação de imunização.

"A grande maioria das pessoas nas Nações Unidas, a grande maioria dos estados-membros estão fazendo a coisa certa", reforçou de Blasio sobre a questão pouco antes do evento.

