Ponte na Índia desaba e deixa pelo menos 137 mortos; veja vídeo

Autoridades locais afirmaram haver cerca de 500 pessoas na ponte comemorando um festival, quando os cabos que sustentavam a estrutura cederam, fazendo com que ela desabasse no rio.

Uma ponte suspensa centenária desabou no estado de Gujarat, na Índia . Ao menos 137 pessoas morreram com o colapso da estrutura, registrado nesse domingo (30).

"Os cabos arrebentaram e a ponte caiu em um segundo. As pessoas caíram umas em cima das outras e no rio", afirmou outra testemunha.

Irregularidades na ponte

A ponte que desabou tinha 233 metros de altura . Ela foi construída na era do mandato britânico e foi aberta ao público nesta semana, após meses de reparos.

A emissora NDTV informou que a ponte reabriu mesmo sem um certificado de segurança, e imagens de vídeo feitas no sábado (29) mostravam a estrutura balançando.

As autoridades locais lançaram uma operação de resgate após o colapso com submarinos enviados para a área para encontrar os desaparecidos. Dezenas de soldados do Exército e da Marinha indianos participaram dos esforços coordenados.

Segundo as autoridades, o plano é fazer a água da barragem de controle parar e usar as bombas próximas para esvaziar o rio, acelerando, assim, a operação de busca.

O primeiro-ministro, Narendra Modi, que estava visitando Gujarat, anunciou uma indenização para as famílias das vítimas e dos feridos no acidente. Ele pediu a “mobilização urgente de equipes para resgate”.

“Muito raramente senti tanta dor em toda a minha vida”, disse o primeiro-ministro.

Os acidentes em infraestruturas, incluindo pontes, são comuns na Índia por serem construções antigas e pela falta de manutenção.