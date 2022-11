Policial suspeito de omissão em tragédia de Halloween na Coreia do Sul é encontrado morto

O policial suspeito de omitir documentos no caso em que 156 pessoas morreram durante uma festa de Halloween na Coreia do Sul foi encontrado morto em sua casa nesta sexta-feira (11). A informação foi confirmada pela agência de notícia do país Yonhap ao g1.

Segundo autoridades locais, cerca de cem mil pessoas estavam no local, em sua maioria jovens entre 20 e 30 anos. O caso ocorreu no dia 29 de outubro, no bairro Itaewon. Centenas de pessoas foram esmagadas nos becos estreitos do bairro.