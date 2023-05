Policial atinge idosa de 95 anos com arma de choque na Austrália

Um policial atingiu uma idosa de 95 anos com uma arma de choque em uma casa de repouso, em Nova Gales do Sul, na Austrália. A vítima, identificada como Clare Nowland, sofreu um ferimento na cabeça e está internada em estado grave em um hospital próximo ao local. As informações são do portal Uol.

De acordo com a publicação, Nowland tem demência e usa um andador para se locomover. Quando foi atingida, ela estava segurando uma faca de cozinha, indo em direção aos policiais, e um deles reagiu com a arma de choque.

Câmeras acopladas no uniforme dos policiais registraram o incidente. No entanto, a polícia informou que não divulgará o vídeo por não ser de "interesse público".

A defesa dos familiares diz que todos estão "chocados, confusos, com raiva e machucados".

O policial que atingiu a idosa com o taser será investigado internamente e seu cargo está "em revisão". O caso será investigado por comissão de conduta e padrões profissionais.