Pioneira no jornalismo nos EUA, Bárbara Walters morre aos 93 anos

Uma das lendas da televisão nos Estados Unidos, Bárbara Walters faleceu nesta sexta-feira (30) aos 93 anos. Ela morreu em sua residência na cidade de Nova York. A causa da morte não foi informada.

Famosa pelas habilidades em entrevista, Walter fez história ao ser a primeira mulher a apresentar um noticiário noturno nos Estados Unidos, em 1976, na rede ABC News.

Foi também nessa rede que Walter lançou o popular talk show feminino da ABC "The View", além de ter comandado o "The Barbara Walters Special" e "10 Most Fascinating People" - programa anual de "pessoas mais fascinantes", na qual entrevistava celebridades.

O "The View" serviu de inspiração para outros programas de entrevistas estadunidenses, como o "The Talk" e "The Chew".

Com mais de cinco décadas de carreira, a jornalista entrevistou todos os presidentes e primeira-damas dos Estados Unidos desde Richard e Pat Nixon.

Ela entrevisou ainda outros líderes mundiais, como Fidel Castro, de Cuba; Margaret Thatcher, da Grã-Bretanha; o governante líbio Moammar Gadhafi; o governante do Iraque, Saddam Hussein; e os presidentes russos Boris Yeltsin e Vladimir Putin.

Prêmios

Bárbara Walter foi indicada ao Primetime Emmy Awards - mais prestigioso prêmio nos EUA atribuído a programas e profissionais de televisão - por 12 vezes na categoria melhor especial informativo com seu programa "The Barbara Walters Special". Ela ganhou em 1983, quando teve a primeira indicação.

Também venceu por três vezes o Daytime Emmy Awards e uma vez o Lifetime Achievement Award. Entre as outras premiações que levou está o Gold Derby Awards, New York Women in Film & Television, o Online Film & Television Association e o Television Critics Association Awards.

Biografia

Bárbara Walters nasceu em 1929, em Boston. Ela se formou no Sarah Lawrence College, em 1953, e iniciou a carreira na transmissão nacional em 1961. Na época, ela era repórter, escritora e membro do painel do programa “Today”, da NBC.

Em 1974, ela foi promovida a co-apresentadora. Dois anos depois, sairia da NBC para ir para a ABC News, onde passou a maior parte da carreira.

A jornalista se casou quatro vezes, inclusive duas vezes com o magnata do entretenimento, Merv Adelson. Ela deixa a fila Jackie, adotada por ela e o produtor Lee Guber em 1968.

Em 2014, quando deixou o comando do "The View", Walters falou sobre as décadas de carreira e a inspiração que foi para as mulheres no jornalismo por seu pioneirismo.

"Como você diz adeus a algo como 50 anos na televisão? Que orgulho quando vejo todas as jovens que estão fazendo e relatando as notícias. Se eu fiz alguma coisa para ajudar a fazer isso acontecer, esse é o meu legado", disse na época.