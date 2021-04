Pessoas vacinadas nos Estados Unidos poderão ficar em espaços abertos sem máscara

Pessoas vacinadas contra a Covid-19 que concluíram o período de imunização nos Estados Unidos poderão ficar ao ar livre sem máscara, segundo recomendaram autoridades de saúde dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), nesta terça-feira (27).

A recomendação, no entanto, não vale para locais com multidões. "Continuamos a recomendar o uso de máscara em atividades e em lugares muito frequentados, como estádios lotados ou shows", disse a diretora dos CDC, Rochelle Walensky.

A recomendação estipula que as pessoas vacinadas podem comer, caminhar ou participar de pequenas reuniões sociais ao ar livre sem usar máscara.

A flexibilização só se aplica a pessoas que receberam ambas as doses do imunizante e que adquiriram imunidade duas semanas após a segunda injeção.

Mais da metade dos adultos nos Estados Unidos já recebeu pelo menos uma das duas doses das vacinas que requerem duas aplicações.

A recomendação para que todos os americanos - incluindo a população saudável - usassem máscaras foi dada pelos CDC no início de abril de 2020. As regras, no entanto, variam em cada Estado. Nesse sentido, espera-se que cada administração local adapte seus regulamentos com base nessas novas recomendações.

O consenso dos especialistas atualmente é que o contágio ocorre principalmente por via aérea, pelas gotas de saliva que ficam suspensas quando uma pessoa tosse ou espirra, mas que também podem ser emitidas pela fala, grito ou canto. Por isso, estar em um espaço fechado é mais arriscado se não houver ventilação adequada.