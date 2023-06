Pesquisa de 25 anos é perdida após zelador desligar máquina que fazia 'bipe irritante'

O Instituto Politécnico Rensselaer, de Nova York, teve um prejuízo de aproximadamente R$ 6 milhões após um funcionário desligar um aparelho que fazia um 'bipe irritante'.

A história é de 2020 e foi revelada pelo jornal The Sun nesta segunda-feira (26). Incomodado com o barulho de um freezer de ultra baixa temperatura, um funcionário acabou com uma pesquisa de 25 anos. O estudo envolvia fotossíntese e teria impacto no uso de energia solar.

O freezer armazenava culturas de células e amostras que deveriam ser mantidas a -80º. O equipamento tinha um alarme, que alertava se a temperatura diminuísse.

Em 21 de setembro de 2020, no entanto, o alarme estava quebrado e disparava mesmo sem variação térmica. Um sinal informava o que fazer caso alguém desejasse interromper o som.

"Você pode pressionar o alarme por 5-10 segundos se quiser mutar o som", dizia o comunicado, que não foi lido corretamente pelo funcionário. Com a máquina desligada, o material científico foi completamente perdido.

Processo contra empresa de limpeza

A instituição entrou com um processo contra a empresa Daigle Cleaning Services, empregadora do funcionário que desligou a máquina.

O advogado do Instituto Politécnico Rensselaer, Michael Ginsburg, afirmou ao The Sun que é necessário £1 milhão para refazer a pesquisa.

Uma investigação interna apontou que o faxineiro errou ao ler as instruções. "No fim do testemunho, ele não parecia acreditar que fez algo errado, mas estava apenas tentando ajudar", diz os documentos.

A Daigle Cleaning Services tinha contrato de US$ 1,4 milhão para limpar os prédios da universidade. A empresa não comentou o caso ao jornal.