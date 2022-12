Dina Boluarte assume presidência do Peru após destituição de Pedro Castillo

Em meio a uma crise política, Dina Boluarte assumiu a Presidência do Peru nesta quarta-feira (7) após a destituição por "incapacidade moral" do mandatário Pedro Castillo pelo Congresso. Boluarte tem 60 anos, é advogada e a primeira mulher a comandar o cargo no país.

"Assumo, de acordo com a Constituição do Peru, a partir deste momento até 26 de julho de 2026", quando estava previsto o fim do mandato de Castillo, disse a ex-vice-presidente, dirigindo-se ao Parlamento.

Destituição de Castillo

Nos últimos cinco anos, o país foi liderado por cinco presidentes. Pedro Castillo foi destituído do cargo hoje e preso sob acusação de tentativa de golpe depois de apenas um ano e quatro meses na Presidência.

A destituição foi aprovada por 101 votos de um total de 130 congressistas. A votação aconteceu na sede do Parlamento e foi transmitida ao vivo pela televisão.

Horas antes, a procuradora-geral, Patricia Benavides, reagiu imediatamente aos anúncios de Castillo expressando sua "rejeição enfática" a "qualquer violação da ordem constitucional" e instou o presidente a "respeitar a Constituição, o Estado de Direito e a democracia que tanto nos custou".

Mais cedo, Castillo havia anunciado a dissolução do Congresso horas antes de o Parlamento se reunir para discutir seu impeachment.

Após o anúncio de dissolução do Congresso, Castillo deixou o Palácio Presidencial e dirigiu-se à Prefeitura de Lima com sua guarda policial.

Onda de renúncias

Após o pronunciamento de Castillo, vários ministros do governo e funcionários de organismos internacionais anunciaram suas renúncias aos cargos através das redes sociais e em declarações à imprensa.

O embaixador do Peru na Organização de Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, anunciou, em Washington, sua demissão, devido à "ruptura (...) da ordem constitucional".

"A partir de hoje, Castillo está na triste fila dos ditadores", disse o ex-presidente peruano Ollanta Humala (2011-2016).

O anúncio de Castillo ocorre pouco mais de 30 anos após o autogolpe do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), que dissolveu o Congresso em 5 de abril de 1992.

Processos similares no Congresso levaram à queda dos ex-presidentes Pedro Pablo Kuczynski, em 2018, e Martín Vizcarra, em 2020. O ex-presidente Alberto Fujimori foi destituído pelo Congresso em novembro de 2000.