Patrulha canina toma conta de crianças no caminho para escola no Japão

Inspirados em um desenho animado, donos de cães em um bairro de Tóquio, no Japão, criaram patrulhas caninas para acompanharem crianças na volta da escola. As iniciativas pretendem fortalecer os laços entre os moradores e oferecer uma sensação de segurança.

Ao retornar da intuição de ensino onde estuda, Yurika Igarashi, de 12 anos, conta com um guarda-costas fiel: Sakura, uma poodle que integra a inciativa.

"É claro que épassear com os cães, mas sinto que eles me

A cadela Sakura faz parte de uma patrulha local de 150 cães, chamada "Au Au" — "Wan Wan", em japonês. Há outras deste tipo no Japão, mas esta é uma das mais antigas.

"Esta atividade nos ajuda a nos conhecermos melhor e a nos tornarmos bons vizinhos. Sinto que este lugar permanece mais seguro assim", afirma Michiko Takeuchi, dona de Kojiro - um cruzamento de poodle com maltês - e mãe de uma aluna.

Como fazem o mesmo caminho diariamente sempre no mesmo horário, os membros da Patrulha Canina rapidamente se dão conta de qualquer coisa anormal , conta Shimizu.

"Os pais apreciam que muita gente no bairro se preocupe (...) sobretudo nestes tempos em que se ouve falar muito de atos criminosos com as crianças", acrescenta.