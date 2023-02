Pai perde guarda da filha após deixar Alexa como 'babá' e sair para beber

Um homem de 30 anos perdeu a guarda da filha após deixá-la sozinha em casa, no País de Gales, e sair para beber, enquanto a Alexa, assistente virtual da Amazon, ficava de "babá". Ele contou que havia uma câmera na casa que ele podia acessar pelo aplicativo.

A Polícia descobriu o caso após uma denúncia de violência doméstica contra a namorada do homem. Pela agressão, ele foi preso. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo o depoimento do casal, o condenado estava em casa com a filha quando recebeu um convite da namorada para sair. "Eles foram a vários bares, e ela diz que não consegue se lembrar de nada até que ele a estrangulou [a namorada]. Ela não se lembra de como chegou em casa", informou o promotor Stephen Davis.

Vizinhos chamaram a Polícia

Conforme a imprensa britânica, os vizinhos chamaram a Polícia de madrugada após ouvirem gritos do casal. "A polícia foi chamada e notaram marcas em seu pescoço. Ela disse que a criança havia sido deixada em casa por um curto período de tempo", continuou o promotor.

O pai, que dividia a guarda da criança, comentou que o dispositivo "ficou de olho" na filha. O homem foi condenado a 12 meses na prisão.

"Ele disse que havia deixado a filha em casa, mas tinha um aplicativo de câmera da Alexa em seu telefone para monitorar o ronco dela", disseram as autoridades.