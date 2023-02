Pai é declarado culpado de homicídio por negligência ao deixar filha obesa morrer no Reino Unido

Um homem foi declarado culpado de homicídio involuntário, nesta terça-feira (7), por negligência grave ao deixar sua filha obesa de 16 anos morrer no Reino Unido.

O caso aconteceu em outubro de 2020, quando Kaylea Titford foi encontrada morta em condições que o tribunal classificou de "impróprias para qualquer animal", na residência da família em Newton, no País de Gales. As informações são do jornal Extra.

A vítima, que pesava 146 kg e utilizava cadeira de rodas, morreu em consequência de uma inflamação e da infecção de uma úlcera, resultante de suas obesidade e imobilidade.

Após de mais de sete horas de julgamento, o júri considerou o pai culpado. A sentença será proferida em 1º de março. Já a mãe de Kaylea, Sarah Lloyd-Jones, de 39 anos, se declarou culpada de homicídio por negligência grave no ano passado.

Em depoimento à Justiça, Titford alegou que não havia cuidado de sua filha porque era "preguiçoso". Profissionais dos serviços de emergência que atenderam a ocorrência descreveram um odor de "decomposição" na residência. No local, também foram encontradas larvas.

O júri informou que a adolescente não tinha acompanhamento médico desde 2017 e não se levantou da cama durante a pandemia.