Paciente internado com febre de Lassa morre no Reino Unido

O Reino Unido registrou a morte de uma pessoa por febre de Lassa. O anuncio foi dado pela agência de vigilância sanitária do Reino Unido (UKHSA) nesta sexta-feira (11), segundo informações da Isto É

A vítima estava internada no Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust, no sul da Inglaterra. A ocorrência foi registrada após a UKHSA confirmar, na quarta-feira (9), dois casos de febre de Lassa na Inglaterra. Ambos eram membros de uma mesma família que tinham viajado recentemente à África Ocidental.

Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust Assessoria “Confirmamos a triste morte de um paciente em nosso hospital que tinha um caso confirmado de febre de Lassa”.

A entidade detalhou que está “fazendo contato com as pessoas que estiveram em contato próximo com os casos antes que fossem confirmadas as infecções” e enfatizou que “o risco para o público continua sendo muito baixo”.

Antes desse caso, a última vez que o Reino Unido havia registrado ocorrências positivas para a doença tinha sido em 2009.

QUAIS OS SINTOMAS DA FEBRE DE LASSA?

Os principais sintomas da febre de lassa são febres altas, vômitos, hemorragias e cansaço. A febre de Lassa é causada pelo vírus lassa, sendo transmitida através do contato com as excreções de ratos infectados, por alimentos ou objetos de uso doméstico.

A febre de lassa também pode ser transmitida através dos fluidos corporais dos doentes. A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido alertou que alguns indivíduos podem sofrer de doença severa, embora a maioria das pessoas infectadas se recupere totalmente.

DOENÇA NA NIGÉRIA

Endêmica na Nigéria, a febre de Lassa pertence à família do vírus do Ebola e Marburg, embora seja menos letal. O número de casos costuma aumentar no início do ano, devido à temporada de seca.

Em 2019, a febre de lassa matou cerca de 170 pessoas na Nigéria. Em 2020, foram 103 mortos só nas primeiras semanas do ano no país.

