Otan inicia exercício militar com 30 mil soldados em país vizinho da Rússia

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) iniciou um de seus maiores exercícios militares nesta quinta-feira (10), com 30 mil soldados. Estão envolvidos ainda dois grupos de porta-aviões.

O treinamento teve início na Noruega, país vizinho do norte da Rússia. A fase mais ativa deve começar na segunda-feira (14) e durar um mês. As informações são da Folha de S. Paulo.

Exercício militar

Um exercício militar consiste no emprego de recursos militares em treinamento e avaliação de estratégias e equipamentos explorando situações de guerra sem haver combate.

Chamada de Resposta Fria, a manobra bienal ocorre desde 2006 e já estava prevista. Mas o indicativo é de que ela se fortalece por conta da escalada militar da Rússia contra a Ucrânia.

A maior Resposta Fria até então havia sido em 2020, com 16 mil militares. O que chama atenção nesta vez é também a presença de soldados da Finlândia e da Suécia, países nórdicos que não são membros da Otan.

