Orca Lolita será libertada após ficar em cativeiro por 52 anos nos Estados Unidos

A orca Lolita, de 2.268 kg, mantida em cativeiro por mais de meio século, deve ser liberada após um acordo entre o aquário que a mantém, em Miami, nos EUA, e defensores do bem-estar animal. A informação foi confirmada pelas autoridades locais nessa quinta-feira (30).

"Hoje, pela primeira vez na história, uma companhia privada com mamíferos marinhos sob cuidados humanos e uma organização de bem-estar animal sem fins lucrativos executaram um acordo com um único objetivo: levar a amada Lolita de volta para seu lar na água", afirmaram em comunicado nas redes sociais.

O acordo, continua a publicação, prevê o retorno do animal em parceria com a organização Friends of Lolita a um habitat oceânico no noroeste do Pacífico dentro do período de dois anos.

História de Lolita

Lolita tem 57 anos e foi capturada em 1970, em uma enseada perto de Seattle. O apelido dela, Toki, tem abreviação do nome nativo americano dela, Tokitae. O plano de devolvê-la ao habitat natural precisava de aprovação federal, segundo informações do jornal Miami Herald.

O processo corre há anos e precisou da transferência da propriedade do aquário para a The Dolphin Co, segundo informou a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Com isso, então, empresa fez parceria com a organização sem fins lucrativos para garantir a assistência médica ao animal.

Anteriormente, o Seaquarium era propriedade do SeaWorld Entertainment Inc, que encerrou gradualmente os shows com orcas em 2016. Lolita foi aposentada dos shows em março de 2022, após a mudança de administração.

A luta pela liberação de Lolita tem ocorrido pelos defensores dos direitos dos animais há anos, mas sem sucesso. O movimento se iniciou depois que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica adicionou as orcas à lista de espécies ameaçadas de extinção em 2015.