Onde assistir a canonização de Carlo Acutis ao vivo neste domingo (7/09)?
Papa Leão XIV canoniza o primeiro santo “millennial” em cerimônia histórica no Vaticano
Redação producaodiario@svm.com.br
Neste domingo (7), a Praça São Pedro, em Roma, será palco da canonização de Carlo Acutis, jovem italiano conhecido como o “influencer de Deus”, que se tornará o primeiro santo millennial da Igreja Católica.
A celebração será presidida pelo papa Leão XIV e deve reunir milhares de fiéis de todo o mundo, além de milhões de telespectadores que irão acompanhar a cerimônia à distância.
A missa solene de canonização está marcada para às 10h (horário local), o que corresponde às 5h da manhã em Brasília.
Onde assistir ao vivo
- YouTube – Transmissão oficial pelo canal Vatican News
- TV Aparecida – Cobertura ao vivo direto de Roma
- TV Canção Nova – Transmissão simultânea no Brasil
- Redes sociais do Vaticano – Imagens e atualizações em tempo real
Carlo Acutis, que faleceu em 2006 aos 15 anos, já era venerado como beato desde 2020. Sua canonização é vista como um marco para a juventude católica, que encontra nele um exemplo moderno de fé, caridade e devoção à Eucaristia.
