Onde assistir a canonização de Carlo Acutis ao vivo neste domingo (7/09)?

Neste domingo (7), a Praça São Pedro, em Roma, será palco da canonização de Carlo Acutis, jovem italiano conhecido como o “influencer de Deus”, que se tornará o primeiro santo millennial da Igreja Católica.

A celebração será presidida pelo papa Leão XIV e deve reunir milhares de fiéis de todo o mundo, além de milhões de telespectadores que irão acompanhar a cerimônia à distância.

Legenda: A celebração será presidida pelo papa Leão XIV e deve reunir milhares de fiéis de todo o mundo Foto: Fundação Carlo Acutis

A missa solene de canonização está marcada para às 10h (horário local), o que corresponde às 5h da manhã em Brasília.

Onde assistir ao vivo

YouTube – Transmissão oficial pelo canal Vatican News



TV Aparecida – Cobertura ao vivo direto de Roma



TV Canção Nova – Transmissão simultânea no Brasil



Redes sociais do Vaticano – Imagens e atualizações em tempo real

Carlo Acutis, que faleceu em 2006 aos 15 anos, já era venerado como beato desde 2020. Sua canonização é vista como um marco para a juventude católica, que encontra nele um exemplo moderno de fé, caridade e devoção à Eucaristia.