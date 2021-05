Oito pessoas morrem em ataque a tiros na Califórnia, nesta quarta-feira (26)

Pelo menos oito pessoas morreram depois de um atirador abrir fogo em um pátio de manutenção de trens em San Jose, na Califórnia (Estados Unidos), na manhã desta quarta-feira (26). O suspeito foi morto pela polícia.

Segundo as autoridades locais, várias pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave.

Ainda não se sabe as motivações do crime nem um número preciso de feridos, segundo Russell Davis, porta-voz da polícia do condado de Santa Clara, que abrange a cidade de San Jose.

O tiroteio ocorreu no pátio da Autoridade de Transporte de Valley (VTA, na sigla em inglês), responsável pelo transporte metropolitano na região.

Prefeito lamenta

"É um dia horrível para a nossa cidade", disse o prefeito de San Jose, Sam Liccardo. "Nossas preces estão com os trabalhadores da VTA", acrescentou.

O tiroteio aconteceu no início da manhã no horário local, início da tarde no horário de Brasília. A polícia isolou a área e as investigações ainda estão em andamento.