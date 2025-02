O que é a USAID? Agência humanitária dos EUA anunciou fechamento e está no centro de polêmica com Trump

Após sofrer críticas de Donald Trump e Elon Musk, o site da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), que estava desativado desde o último sábado (1º), foi reativado nesta quarta-feira (5) exibindo apenas uma nota de despedida. Na terça-feira, o ex-presidente Donald Trump anunciou o fechamento da agência, que responde por aproximadamente 40% da assistência humanitária global, após críticas do empresário Elon Musk.

Veja a nota exibida pelo site da agência

Legenda: Mensagem exibida no site da agência. Foto: Reprodução

Legenda: Mensagem exibida pelo site, traduzida do inglês. Foto: Reprodução

O que é a USAID?

Criada em 1961 pelo então presidente John F. Kennedy, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) é o principal órgão do governo americano voltado à assistência humanitária e ao desenvolvimento global.

A agência investe bilhões de dólares anualmente em iniciativas para combater a pobreza, tratar doenças, fornecer ajuda em crises e desastres naturais, além de apoiar a democracia e fortalecer organizações da sociedade civil ao redor do mundo.

A entidade é considerada um instrumento estratégico da política externa dos Estados Unidos, atuando em conjunto com o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa no que as autoridades chamam de os “três D” da segurança nacional: defesa, diplomacia e desenvolvimento.

A USAID responde por uma fatia significativa da ajuda humanitária global. Apenas em 2023, a agência destinou cerca de US$ 72 bilhões para iniciativas de saúde, acesso à água potável, segurança alimentar e combate à corrupção.

Apesar de sua importância, a instituição também acumula polêmicas ao longo das décadas. Em 2002, por exemplo, uma investigação no Peru revelou que recursos da USAID financiaram programas de esterilização forçada de mulheres indígenas nos anos 1990, durante o governo de Alberto Fujimori.

Veja também Mundo Trump diz que EUA 'assumirá controle' da Faixa de Gaza; lideranças palestinas rejeitam plano Mundo Trump retira EUA do Conselho de Direitos Humanos da ONU

Ataques de Donald Trump

Com mais de 10 mil funcionários e um papel central no financiamento de ações humanitárias, o futuro da agência é incerto. Assim que assumiu o cargo, Trump determinou o congelamento de recursos destinados à USAID, interrompendo programas essenciais, como o Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da AIDS (PEPFAR).

Mais recentemente, o presidente dos Estados Unidos voltou a atacar a agência, acusando-a de má gestão financeira e corrupção, sem apresentar provas concretas. No sábado, o site da USAID foi retirado do ar, e, na segunda-feira (3), dezenas de funcionários foram afastados administrativamente.

Funcionários não essenciais deverão ser desligados até sexta-feira (7), enquanto aqueles que atuam no exterior terão até 30 dias para retornar aos Estados Unidos.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.