Nuvem de gafanhotos atinge carro em estrada da África do Sul; vídeo

Uma mulher teve o veículo cercado por milhares de gafanhotos enquanto trafegava em uma rodovia perto de Colesberg, na África do Sul. As informações são do portal R7.

O vídeo registrado pela motorista mostra quando o para-brisa do veículo é atingido violentamente pelos bichos. Maryke Steenkamp disse que ficou desviando dos gafanhotos mesmo com a proteção do vidro.

Assista ao vídeo:

"Mesmo com o para-brisa entre os gafanhotos e eu, meu instinto corporal me disse que eles iam acertar meu rosto, então continuei me esquivando", disse ela à agência SWNS.

Maryke revelou que o cheiro dos gafanhotos mortos era "horrível" e para evitar mais mortes, ela desacelerou o carro.

