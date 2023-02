Novo trem com materiais tóxicos descarrila nos Estados Unidos

Após um trem descarrilar no dia 3 de fevereiro, outro acidente foi registrado nesta quinta-feira (16). Na cidade de Van Buren, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, um trem também descarrilou, sendo responsável pelo transporte de materiais tóxicos. As informações são do g1.

As autoridades locais alertaram aos moradores que evitassem a região do acidente. A polícia detalhou que ninguém ficou ferido e que não há evidência de que os vagões com a carga tóxica tenham sido atingidos.

Primeiro acidente com trem

Um acidente no Arizona derramou uma enorme quantidade de produto tóxico e cancerígeno na cidade de Palestina Oriental após um trem de carga descarrilar.

Moradores da cidade deixaram as próprias casas, mas foram autorizados a retornar. Apesar disso, muitos evitaram por conta da notícia do surgimento de peixes mortos na região.

O trem tinha 150 vagões e 50 deles saíram do trilho, sendo que 20 desses carregavam produtos perigosos. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o impacto no meio ambiente foi mínimo.

Moradores evacuados

Uma névoa potencialmente tóxica e odores intensos foram registrados na área, no dia 7 de fevereiro, e uma zona de evacuação, com raio entre 1,5 km e 3,2 km, foi criada no entorno do acidente. Além disso, as autoridades solicitaram às pessoas que vivem fora da área que permaneçam em casa o máximo possível.

Legenda: Após evacuação, parte das pessoas se abrigam em um centro de apoio à evacuação da Cruz Vermelha Americana em East Palestine Foto: DUSTIN FRANZ / AFP

No dia seguinte, os moradores foram instruídos por DeWine a retornarem para casa, após amostras do ar medirem índices de contaminantes abaixo dos níveis preocupantes. A Norfolk Southern ofereceu assistência com despesas de hotel para quem não queria voltar para as próprias residências.