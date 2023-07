Noivo do vestido viral 'branco e dourado ou azul e preto' é acusado de tentar matar esposa

O noivo do casamento que movimentou a internet, pela dúvida se o vestido era dourado e branco ou azul e preto, é suspeito de tentar matar a esposa.

Keir Johnston, de 38 anos, compareceu à corte de Glasgow após ser acusado de tentativa de homicídio contra a esposa, Grace Johnston, segundo reportado pelo jornal The Daily Mail.

O crime teria ocorrido em uma casa de verão na Ilha de Colonsay, em março do ano passado. Keir teria tentado estrangular Grace e a ameaçou com uma faca, segundo as provas colhidas pelo tribunal.

Ele é suspeito de violentar e controlar coercitivo a esposa por quase 11 anos. Uma nova audiência do caso deve ocorrer antes do julgamento, em 2024.

Outras acusações apontam que ele isolou a esposa de seus amigos e monitorava seus movimentos e finanças, além de controlar seus bens. Ele nega todas as acusações.

Vestido polêmico

Em fevereiro de 2015, um dos principais questionamentos da internet era a cor do vestido usado por Grace em seu casamento. A foto da roupa foi compartilhada milhares de vezes, inclusive por celebridades como Kim Kardashian, Justin Bieber e Taylor Swift.

Enquanto umas apontavam ver a peça de roupa dourado e branco, outras afirmam que enxergam azul e preto. O termo 'The Dress' ficou entre os mais comentados nas redes sociais.

Legenda: Foto de vestido viralizou em 2015 por ser enxergado de cores difentes Foto: Reprodução

Com a repercussão, o casal foi até o talkshow da Ellen DeGeneres, onde ganhou US$ 10 mil e uma viagem para Grenada. Eles revelaram durante o programa que o vestido é preto e azul.