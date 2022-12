Noivo beijado na frente da mulher em casamento se pronuncia; veja vídeo

O vídeo de um casamento no Equador está repercutindo nas redes sociais, mas não por motivos românticos. Durante a festa, o noivo foi beijado por um convidado e retribuiu, para a decepção da esposa.

Nas imagens, o noivo (de blusa preta e calça branca) é surpreendido com um beijo do convidado. A noiva tenta separá-los e acaba dando tapas nos dois.

O noivo, o equatoriano Vera Angel, se pronunciou nas redes sociais após o vídeo viralizar, e disse que não assimilou a situação.

"Não sou gay, o que aconteceu num momento em que eu não me deparei com meus cinco sentidos por causa da grande ingestão do álcool (quem me conhece sabe que eu não bebo)", disse.