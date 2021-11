Noiva nos EUA customiza vestido de casamento para noivo cego 'enxergar'

Uma noiva de Jersey Shore, no estado norte-americano da Pensilvânia, resolveu fazer uma surpresa para o noivo cego no dia do casamento. Para que ele pudesse sentir, ela fez um vestido com vários tipos de tecido e desenhos em relevo. As informações são do G1.

Kelly Anne Ferraro foi a uma loja de vestidos sustentáveis, feitos com materiais reciclados. O modelo escolhido foi um com veludo, flores em relevo e diferentes tipos de pano. Ao experimentá-lo, chorou de emoção.

O noivo, o atleta paralímpico Anthony Ferraro, só descobriu o detalhe no caminho ao altar, depois de Kelly pedir para que ele tocasse o vestido. "Era como se eu pudesse vê-la", contou ele a uma TV americana.

Legenda: Vestido da noiva era de veludo, com flores em relevo e diferentes tipos de pano Foto: Divulgação/David Gannon Photography

O casal se conheceu através de amigos em comum em 2017. Um mês depois, eles tiveram o primeiro encontro oficial e Anthony ganhou a primeira surpresa de Beth.

Ela comprou um vestido de veludo, agradável de sentir. "Ninguém com que eu saí antes teve esse cuidado", contou ele. Depois desse dia, eles começaram a namorar.