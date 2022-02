No 3º dia de ataques em Kiev, jornalistas relatam explosões, noite clareia e pessoas procuram abrigo

Durante a madrugada de domingo (27), no horário local de Kiev, capital ucraniana, novas explosões foram registradas. Jornalistas relataram os abalos e o céu iluminado pelas bombas na região sudoeste da cidade. Alguns profissionais chegaram a procurar abrigos após as sirenes de alerta serem disparadas na capital. As informações são da CNN Internacional e do jornal The New York Times.

Nas redes, Trey Yingst, correspondente internacional da Fox News, publicou um vídeo em que o céu da capital aparece iluminado durante as explosões.

Kyiv right now pic.twitter.com/pUw5cZyFEg — Trey Yingst (@TreyYingst) February 26, 2022

O correspondente europeu do SBT, Sérgio Utsch, afirmou que a expectativa é que Kiev tenha "o pior bombardeio desde o início da invasão russa".

A CNN Internacional afirma que as explosões desta madrugada em Kiev podem ter ocorrido em Vasylkiv, a 30 quilômetros da capital. A cidade possui um aeródromo militar com vários tanques de combustíveis que podem ter provocado a forte luz no céu. As autoridades ucranianas relataram, na última sexta-feira (25), que a região tinha sido alvo de diversos combates.

Jornalistas em abrigos

Jornalistas relataram que, ao ouvirem as sirenes de alerta de ataque serem disparadas durante a madrugada, procuraram abrigos para proteção. O alerta foi de um possível ataque aéreo da Rússia na região, mas que ainda não aconteceu.

Mark Austin, apresentador do canal Sky News, registrou no Twitter que estava indo para um porão após "sério ataque aéreo".

Basement beckons . Air strike warning. A serious one . #Kyiv — Mark Austin (@markaustintv) February 26, 2022

Rússia anunciou expansão da ofensiva contra Ucrânia

O Exército russo recebeu ordens para expandir sua ofensiva contra a Ucrânia, apesar do crescente protesto internacional em sentido contrário, alegando que Kiev rejeitou as negociações.

"Depois de o lado ucraniano ter rejeitado o processo de negociação, todas as unidades receberam hoje a ordem de ampliar a ofensiva em todas as direções, de acordo com o plano de ataque", declarou o Ministério russo da Defesa, em um comunicado.

