Mulheres descobrem que são irmãs após sobrinho fazer teste de ancestralidade

É possível conhecer um irmão, com o mesmo nome que o seu, depois de ter vivido mais de 60 anos? Para Julie Ansell, de 64 anos, foi. Em 2022, Jason Fisher, sobrinho de Julie Ansell, decidiu fazer um teste genético para conhecer mais sobre a sua herança étnica e acabou descobrindo uma parente desconhecida.

Segundo o jornal Metro, o rapaz se surpreendeu ao descobrir que tinha uma correspondência muito alta com uma mulher que não conhecia, chamada Julie Mamo, de 66 anos, que, na verdade, seria sua tia. A partir deste momento, Jason sentiu a necessidade de procurar esta parente até então desconhecida.

Mesmo sem saber como Mamo seria, o rapaz decidiu procurar através das redes sociais o perfil da tia. Após algumas buscas, ele conseguiu entrar em contato com uma prima distante por meio do Facebook.

SEPARAÇÃO DAS IRMÃS

Depois de algumas conversas com a nova família, Jason foi conseguindo entender a história da tia. As irmãs nunca se conheceram, porque sua mãe, Lillian Fisher, deu à luz com apenas 17 anos. Como mãe solo, ela sofreu uma alta pressão para desistir do bebê e entregá-lo para adoção.

Com nove dias de vida, Julie Mamo foi adotada por uma família que se mudou para a Austrália e ela vive lá desde então. Com o passar do tempo, Lillian teve mais quatro filhos, incluindo Julie Ansell, que era a filha mais velha. A família da agora irmã mais nova, Julie Ansell, reside, atualmente, em St Margaret's Bay, Kent, na Inglaterra.

FAMÍLIA MAIOR

Aos 12 anos, Julie Ansell soube que sua mãe tinha entregado um bebê para adoção, mas não sabia qual teria sido o paradeiro da criança. Após seis décadas distantes, quando descobriu onde sua irmã estava morando, ela decidiu, imediatamente, comprar uma passagem para a Austrália para visitá-la.

Com a convivência aumentando, a dupla descobriu hobbies em comum, como fazer artesanato em madeira e, então, a conexão foi ficando cada vez mais forte.

Depois de Ansell conhecer a família australiana, as irmãs voltaram juntas para o Reino Unido para que Julie Mamo pudesse conhecer a família britânica.

PRÓXIMO PASSO

Em entrevista concedida ao site Indy 100, Jason contou como foi a experiência de descobrir que tinha uma tia. "Custou-me 35 libras (cerca de R$ 212) para descobrir isso e eu tenho uma tia e uma prima que são as melhores. Quando você tem um estranho entrando em sua vida, você pensa como vai ser e ela simplesmente se encaixa", ressaltou.

Julie Mamo planeja retornar ao país da Oceania no final deste mês de junho, porém, as irmãs já marcaram de se encontrar em Bali no próximo ano.

Segundo elas, o próximo passo é realizar um novo teste de DNA, para descobrirem se também compartilham o mesmo pai, pois agora acreditam que "tudo é possível".