Mulher se assusta após encontrar aranha em pizza: 'isso acabou com a nossa refeição'

Georgia Cook, de 38 anos, relatou uma situação inusitada nas redes sociais ao comprar uma pizza em Londres, Inglaterra. Ao pedir um delivery , ela se deparou com uma aranha no alimento.

Ela havia pedido uma pizza em uma filial da Domino's para dividir com o marido Dillon, de 27 anos, e o filho, George, de 5. Quando iam começar a refeição, Dillon percebeu a aranha na comida. "Sentei-me para comer minha pizza, e Dillon gritou: 'Tem uma aranha na pizza!'. Isso acabou com a nossa refeição, e não foi barata. Ficamos com raiva", relatou Georgia.

Em seguida, ela comunicou para a pizzaria o que havia acontecido, mas não gostou do atendimento da empresa. "Entrei em contato imediatamente com a pizzaria e a resposta foi que verificam nossas pizzas com muito cuidado. Fiquei com muita raiva e disse: 'É isso?' Claramente chegou lá de alguma forma. Antes de encerrar a ligação, eu disse a eles que iria levar isso adiante", contou.

Georgia afirmou que trabalha há oito anos na indústria alimentícia e entende que acidentes podem acontecer, mas ficou surpresa com a falta de interesse da pizzaria em solucionar o problema.

Um porta-voz da Domino's se pronunciou sobre o caso para o portal "Daily Star". "Pizza saborosa e de qualidade é o que nos orgulha, e todos os nossos alimentos passam por uma verificação de qualidade rigorosa e completa antes de serem enviados aos clientes. Entramos em contato com essa cliente e oferecemos um reembolso total para compensar o fato de ele não poder saborear sua pizza na ocasião", declarou.

Internautas brincaram nas redes sociais que a pizza era uma "edição especial de Halloween" oferecida pela pizzaria.