Mulher revela 'pior encontro da vida' após gastar R$ 821 em jantar, e viraliza nas redes sociais

Elyse Myers, uma usuária da rede social TikTok, viralizou com mais de 16 milhões de visualizações contando uma história, no mínimo, constrangedora. Ela diz ter tido o "pior encontro da vida" após ser convidada para sair em um aplicativo de relacionamentos.

Mais de 46 mil pessoas deixaram mensagens curiosas para Myers no vídeo, que começa com a primeira mensagem recebida por ela. Um homem misterioso foi o responsável pelo convite para o encontro.

"Esse homem me manda uma mensagem do nada e diz: 'Gostei do seu rosto, vamos comer alguma coisa'. Eu amo comida, é você a minha alma gêmea?", explica ela nas imagens. Veja o relato em inglês:

As coisas já começaram a ficar estranhas quando ele disse que seria necessário que ela fosse até a casa dele. Ao todo, o trajeto levou 45 minutos para ser finalizado, e a situação ficou ainda pior na chegada.

100 tacos para jantar

"Ele está lá do lado de fora, chega no meu carro e fala: 'Perdi minhas chaves, você pode dirigir para nós até lá?'. Eu deveria deixá-lo ali e ir embora para casa? Sim. Eu fiz isso? Absolutamente não", continua Elise no relato.

Com medo, mas ainda disposta, ela seguiu o caminho indicado pelo homem até chegar a um restaurante mexicano. Nesse momento, ela conta, o alívio tomou conta.

"Nós acabamos no Taco Bell, o que é legal. Eu perguntei: 'Vamos jantar lá ou drive-thru?'. Ele disse drive-thru. Ok, ele tem um plano. Então ele se inclina para fora e diz: 'Eu quero 100 tacos, obrigado'", pontuou.

O primeiro problema, então, apareceu: ele não estava com a carteira. Sobrou para Elise o pagamento do pedido e, claro, fazer o caminho de volta até a casa do rapaz.

Casa estranha

Quando parecia que toda a estranheza da situação havia se encerrado, tudo ficou ainda mais esquisito para a moça. Ao descobrir que o homem morava com o pai, ela percebeu que a refeição seria dividida entre os três.

Além da presença do pai, Elise relata que teve que fazer a refeição completamente em silêncio, o que tornou tudo ainda pior.

Entretanto, o momento decisivo para ir embora aconteceu com uma pergunta do pai. "Ele está comendo sobre nós, em pé. Ele mastiga ruidosamente com a boca cheia e me pergunta: 'Quer ver meu estúdio?'", teria dito o homem.

Nesse momento, Elise explica, foi a deixa para ir embora, justamento por acreditar que, caso contrário, "seria morta 100%".

"Eu saio com as caixas de tacos na minha bolsa, olho pra trás e digo: ‘Obrigado por essa experiência. Você nunca mais vai ouvir sobre mim outra vez", completou a moça.

Ao todo, Elise disse ter gasto US$ 149, quantia equivalente a R$ 821 com a cotação atual. Segundo ela, esse valor era o dobro do que ela gastava em mantimentos para casa toda semana.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo