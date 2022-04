Mulher guarda até hoje ovo de Páscoa que ganhou do pai há mais de 60 anos: "muito bonito para comer"

Hillion Fern, uma inglesa de 75 anos, guarda até hoje o ovo de Páscoa que ganhou do pai, Aubrey Daulman, quando ela tinha 13 anos. "Muito bonito para comer", disse que pensou à época, em 1960.

Acredita-se que o chocolate de Páscoa de Hillion seja o mais antigo que existe no mundo. Ela, que se assume "chocólatra", mantém o doce em Warwickshire, um condado da Inglaterra onde já não mora mais.

"Ainda lembro do dia em que recebi. Era simplesmente tão bonito que eu não queria comer", contou ela ao jornal The Mirror. O ovo de Páscoa, decorado com glacê e uma fita laranja, ainda está com a embalagem original da loja Sharps, intacto.

Manutenção

Para evitar que o ovo derreta, Hillion desembolsa £ 80 por mês — em torno de R$ 500 — em um recipiente de armazenamento fresco. Ela disse ainda que lembra do dia exato em que ganhou o ovo e que planeja mantê-lo até morrer.

