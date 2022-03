Mulher fica presa em tobogã de cruzeiro em alto-mar; veja vídeo

Uma mulher ficou presa ao tentar escorregar por um tobogã transparente com vista para o oceano em um cruzeiro. No vídeo, é possível ver a passageira do navio ficando presa dentro do objeto ao tentar passar por um looping.

De acordo com as informações da Marie Claire, a mulher conseguiu sair do escorregador sem intervenção dos serviços de emergência. “A senhora não ficou presa no toboágua por muito tempo. Há uma porta lateral para o escorregador e ela saiu imediatamente", informou um representante da empresa que promoveu o cruzeiro, YMG Travels.

As imagens mostram a mulher tentando por várias vezes passar o obstáculo, como em uma montanha-russa, no entanto, não tinha impulso o suficiente para isso. Outros passageiros que estavam próximos ao local acompanharam a situação e ficaram em choque. A mulher não teve a identidade revelada e nem foi informado o destino da viagem.