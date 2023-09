Morre sociólogo Domenico De Masi, ao 85 anos, criador do conceito 'ócio criativo'

O sociólogo italiano Domenico De Masi morreu, neste sábado (9), aos 85 anos. Ele foi criador do termo “ócio criativo”, lançando em um livro homônimo em 2000, e defendia que o cérebro não pode ser forçado a produzir quando já está saturado de informações. A causa da morte não foi revelada.

De acordo com a imprensa italiana, o sociólogo descobriu uma doença invasiva em 15 de agosto. O jornal Corriere Della Sera informou que os médicos do Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, deram poucos dias de vida para os sociólogo.

Domenico foi professor emérito de Sociologia do Trabalho na Universidade La Sapienza, de Roma e membro do Comitê de Ética, da Fundação Veronesi e do Comitê Científico da revista “Sociologia del Lavoro”.

Ele era professor universitário, consultor de empresas, escritor e palestrante e ganhou notoriedade pelo conceito do “ócio criativo”, segundo o qual, há defesa de que o tempo livre, ao contrário do senso comum, não é necessariamente negativo, e sim pode estimular a criatividade pessoal.

O sociólogo nasceu em 1938, em Rotello, em 1938. Domenico é autor de mais de 20 livros como o "Ócio Criativo", "Desenvolvimento Sem Trabalho", "A Emoção e a Regra" e "O Futuro do Trabalho".

Ele também fundou e dirigiu a SIT, empresa italiana de teletrabalho, e a revista “Next”. Também publicou diversos ensaios sobre sociologia urbana, desenvolvimento, trabalho, organização e macrossistemas, como “Grupos Criativos na Europa entre 1850 e 1950”, “Uma revolução simples”, “Porque o futuro está desempregado”, “Trabalho no século 21” e “O mundo ainda é jovem”.

Amizade com Lula

O Governo do Brasil publicou uma nota oficial na qual o presidente Lula disse estar “surpreso e triste pelo falecimento do meu amigo”. Lula relembrou que seu último encontro com Domenico ocorreu há menos de três meses, em Roma.

Na nota, Lula caracterizou Domenico como um “Intelectual incansável e homem público apaixonado, sempre foi um defensor das causas sociais, do avanço das conquistas humanas e de um mundo mais justo e solidário”. Também ressaltou que o sociólogo “sempre foi muito atento e carinhoso com o Brasil, sempre visitando o país e sem nenhum medo de se posicionar, mesmo nos momentos mais difíceis”.

De Masi deixa uma imensa obra conhecida e valorizada em todo mundo. Deixa também muitos ensinamentos, alunos e admiradores. Meus sentimentos para sua companheira, Susi Del Santo, seus familiares e amigos.