Morre mãe de brasileira presa na Tailândia; Mary Hellen deve ser avisada na próxima segunda (18)

A mãe da brasileira Mary Hellen Coelho Silva, presa na Tailândia por tráfico de drogas, morreu. Thelma Coelho lutava contra um câncer e foi a óbito nessa quarta-feira (13). A defesa da brasileira detida disse que a filha ainda não sabe da informação, e que só deve ser avisada sobre na próxima segunda-feira (18).

Conforme a advogada Kaelly Cavoli, eles conseguiram contato com o agente consular na Embaixada de Bangkok "que informou que na segunda-feira dará a notícia para a Mary Hellen". A falta de um tradutor teria implicado no atraso da informação.

Na última semana, Mary Hellen enviou uma carta para a família, na qual falava sobre a saúde da mãe. “Manda um beijo ao meu avô e para minha avó. Lembro de todos vocês no Brasil. Mãe, eu amo você tanto e espero que você melhore logo. Um grande obrigado a todos do Brasil por me ajudarem", conforme trecho divulgado.

Thelma Coelho tinha câncer no útero. Ela foi velada e enterrada em um cemitério no município de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, onde ela vivia junto a filha.

PRISÃO

De acordo com a família de Mary Hellen, a jovem era responsável por buscar ganhar dinheiro e custear o tratamento da mãe. Ela foi presa no último dia 14 de fevereiro, ao desembarcar na Tailândia emposse de drogas.

Mary Hellen e um amigo de 27 anos chegaram em um voo diferente do rapaz de 24, que também foi preso. Os três saíram do Brasil a partir do aeroporto de Curitiba (PR) levando entorpecentes distribuídos nas malas. Ao todo, a carga estava avaliada em quase R$ 7 milhões.

A defesa tenta que ela seja julgada pelo crime no Brasil, já que na Tailândia o crime prevê perna de morte. Os advogados acreditam que ela seja trazida de volta do Brasil por intermédio da embaixada.