Morre Bruno Latour, influente filósofo do pensamento ecologista

O francês Bruno Latour, sociólogo emblemático pela discussão e pensamento ambiental, morreu neste domingo (9) em Paris. A informação foi confirmada pela editora do autor.

"Éditions La Découverte recebeu com pesar a notícia do falecimento de Bruno Latour esta noite em Paris. Todos os nossos pensamentos estão com sua família", escreveu a editora em nota enviada à AFP. As informações são do portal G1.

As obras do intelectual eram escritas em francês, mas foram, também, traduzidas para o português. Em 2018, o jornal New York Times o chamou de o "mais famoso e incompreendido dos filósofos franceses".

No Twitter, o presidente da França Emmanuel Macron, elogiou Latour. "Um espírito humanista e plural, reconhecido em todo o mundo antes de ser reconhecido na França", disse.

Quem foi Latour

Bruno Latour nasceu em junho de 1947 em uma família de comerciantes de vinho, em Beaune, no centro-leste da França. Ele se formou em filosofia e antropologia e lecionou em escolas de engenharia na França. Também deu aulas em escolas na Alemanha e nos Estados Unidos, tendo sido professor visitante em Harvard.

O filósofo foi um dos primeiros intelectuais a perceber a importância do pensamento ecológico, e se interessava por questões relacionadas a gestão e organização de pesquisa, pela forma como a sociedade produz verdades e valores.

Latour já recebeu o Prêmio Holberg em 2013 e o Prêmio Kyoto em 2021.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo