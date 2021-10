Morre Ado Campeol, chef italiano conhecido como o criador da sobremesa tiramisù

Ado Campeol, chef italiano conhecido como o criador da sobremesa tiramisù, morreu na Itália aos 93 anos. A morte foi informada nesse sábado (30) nas redes sociais pelo governador de Vêneto, Luca Zaia. A causa da morte não foi divulgada.

"Com Ado Campeol, falecido hoje aos 93 anos, Treviso perde mais uma estrela da história da gastronomia e do vinho, que também ali brilhará", escreveu Zaia.

A sobremesa, que mistura queijo com cacau, café, açúcar e gema de ovo, se popularizou mundialmente. O chef Roberto Linguanotto, defende, de acordo com o Metrópoles, que Aldo é o "pai do tiramisù".

Aldo deixa um legado na gastronomia e também sua memória no restaurante Alle Beccherie, fundado pela família dele em 1939 na região de Vêneto.

Origem do tiramisù

Junto a esposa Alba Campeol e o próprio Linguanotto, o prato teria nascido por acidente, após a adição de queijo mascarpone em uma tigela com ovos e açúcar.

Quando eles identificaram o erro, resolveram adicionar biscoitos com café e cacau, o que originou o tiramisù.

A palavra significa, em tradução livre, "levanta-me" ou"puxa-me para cima". Apesar das histórias, não há consenso sobre a verdadeira autoria da comida.

