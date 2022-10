Mísseis russo deixam ao menos 17 pessoas mortas em Zaporizhzhia, diz Ucrânia

Ao menos 17 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um ataque com mísseis atingir neste domingo (9) a cidade ucraniana de Zaporizhzhia. Segundo as autoridades ucranianas, a ofensiva teria partido da Rússia. As informações são do G1.

O ofensiva ocorre um dia após a única ponte que liga a Rússia à península ucraniana da Crimeia ter sido atingida por explosões. Até o momento, ninguém reivindicou a responsabilidade pelos danos à via estratégica para os russos.

Segundo a agência de notícias Associated Press, os mísseis danificaram pelo menos 20 casas e 50 prédios de apartamentos. Pelo menos 40 pessoas também foram hospitalizadas.

As explosões também chegaram a desmoronar parcialmente um edifício. Os militares ucranianos confirmaram o ataque, citando dezenas de baixas.