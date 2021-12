A Missa do Galo, tradicional celebração da igreja católica realizada na véspera de Natal, ocorrerá nesta sexta-feira (24), presidida pelo Papa Francisco. Este ano, a celebração começa a ser transmitida a partir das 19h30 no Vaticano, que significa às 15h30 no Brasil, segundo o horário de Brasília.

Na Basílica de São Pedro, o pontífice deve comandar a missa com mensagens a diversas partes do mundo, já que o evento é transmitido para milhares de pessoas, em diferentes países.

Aos interessados em acompanhar a celebração, a TV Globo transmitirá a missa a partir da meia-noite, logo após a exibição do longa 'A Era do Gelo: O Big Bang'.

Enquanto isso, para quem deseja acompanhar a celebração ao vivo, o canal do Vaticano no YouTube fará a transmissão completa a partir das 15h30.

Origem da missa

Chamada de Missa do Galo em idiomas de origem latina, a tradicional celebração católica também é chamada de Santa Missa de Natal.

Segundo alguns historiadores, ela teria sido autorizada pela primeira vez pelo papa Sisto III, em meados do século V d.C. Entretanto, outros também apontam que ela teria sido criada em 143, por São Telésforo.

