México prende filho de El Chapo Guzmán e narcotraficantes promovem caos

As autoridades mexicanas detiveram, nesta quinta-feira (5), Ovidio Guzmán, filho do chefão do narcotráfico Joaquín 'El Chapo' Guzmán, durante uma operação na cidade de Culiacán (noroeste) que envolveu tiroteios intensos e resultou em muitos veículos incendiados.

Ovidio foi capturado pelo Exército e pela Guarda Nacional do México sob as acusações de liderar a "facção Los Menores, ligada ao Cartel do Pacífico" e é "filho de Joaquín Guzmán Loera [El Chapo]", que cumpre prisão perpétua nos Estados Unidos, declarou aos jornalistas o secretário da Defesa, Luis Cresencio Sandoval.

A prisão acontece quatro dias antes da chegada ao México do presidente americano, Joe Biden, cujo país oferecia 5 milhões de dólares pela captura do filho de El Chapo, conhecido como 'El Ratón'.

Biden vai ao México para participar da Cúpula de Líderes da América do Norte, com reuniões previstas na próxima-feira segunda-feira (9) e na terça-feira (10) na capital, para onde Ovidio foi transferido em um avião da Força Aérea.

A captura do narcotraficante de 32 anos provocou intensos tiroteios entre criminosos e efetivos das forças de segurança em diversos pontos de Culiacán, capital do estado de Sinaloa. Além disso, muitos veículos foram incendiados.

Legenda: Prisão do narcotraficante provocou intensos tiroteios entre criminosos e forças de segurança, e muitos veículos foram incendiados Foto: Juan Carlos CRUZ / AFP

Aeroporto teve operações suspensas

A troca de tiros chegou, inclusive, ao aeroporto internacional de Culiacán, onde um avião de passageiros foi atingido por um projétil pouco antes de decolar, sem que houvesse registro de feridos, informou a companhia Aeroméxico. Devido aos incidentes, as operações no terminal aéreo foram suspensas.

Também foram registrados incidentes em uma penitenciária onde estão reclusos vários narcotraficantes.

O Cartel de Sinaloa - também conhecido como Cartel do Pacífico - é considerado pela agência antidrogas dos Estados Unidos, a DEA, como o principal responsável pelo tráfico de fentanil, droga 50 vezes mais potente que a heroína e que tem sido responsável por inúmeras mortes de overdose no país.

Ovidio já havia sido detido em 17 de outubro de 2019 em Culiacán, mas foi libertado por ordem do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, em meio ao caos provocado pela organização criminosa após sua captura