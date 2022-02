Marinheiro ucraniano é preso ao tentar afundar iate russo na Espanha

Um marinheiro ucraniano foi preso no último sábado (26), logo após admitir ter tentado afundar um iate do chefe de uma empresa estatal russa de armas. O motivo seria uma forma de retaliação à invasão da Ucrânia pela Rússia.

O iate, chamado de Lady Anastasia e de 48 metros, pertence a Alexander Mikheev, diretor-geral da Rosoboronexpor. A empresa exporta produtos de defesa russos como tanques, veículos de combate, aeronaves, navios, armas e munições.

O barco em questão estava ancorado na cidade de Mallorca, na Espanha, quando o marinheiro abriu as válvulas na sala de máquinas.

Sem arrependimentos

Em depoimento, o home disse a um juiz que não se arrependia de nada e, além disso, revelou que que tentou afundar o iate depois de assistir a notícias sobre a invasão da Ucrânia na televisão.

Ainda no sábado(26), um prédio nas proximidades do aeroporto de Zhuliany, na região de Kiev, foi atingido por um míssil, deixando um buraco no local. Entretanto, nem Mikheev nem Rosoboronexport comentaram o caso.