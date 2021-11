Malikah Shabazz, filha mais nova de Malcolm X, é encontra morta aos 56 anos em Nova York

Malikah Shabazz, de 56 anos, filha mais nova do ativista e líder do movimento negro Malcolm X, foi encontrada morta em casa, no Brooklyn, em Nova York, nessa segunda-feira (22).

Shabazz já estava inconsciente e de bruços na sala de estar do imóvel quando foi localizada pela própria filha.

O Departamento de Polícia de Nova York informou à CNN americana que a morte dela parece ter sido por causas naturais.

O óbito de Shabazz ocorreu menos de uma semana após a exoneração de dois homens que haviam sido condenados 55 anos atrás pelo assassinato a tiros de Malcolm X diante de centenas de pessoas, em fevereiro de 1965.

Agora inocentados, Muhammed Aziz e Khalil Islam foram presos e condenados à prisão perpétua mesmo ser ter relação com o homicídio, já que Mujahid Abdul Halim confessou o crime.

Tristeza

Malikah era um dos seis filhos que Malcolm X teve com a esposa Betty Shabazz (1934-1997).

Em publicação nas redes sociais, Bernice King, filha de Martin Luther King, desejou forças à família de Malikah Shabazz.

“Estou profundamente triste com a morte de #MalikahShabazz. Meu coração vai para a família dela, os descendentes da Dra. Betty Shabazz e Malcolm X. A Dra. Shabazz estava grávida de Malikah e de sua irmã gêmea, Malaak, quando o irmão Malcolm foi assassinado. Fique em paz, Malikah”.