Mãe joga bebê de prédio em chamas na África do Sul; veja vídeo

Uma mãe foi obrigada a jogar seu bebê de um prédio que pegava fogo em Durban, na África do Sul. As informações são da BBC News.

Nas imagens registradas em vídeo, ela joga a criança de um parapeito equivalente ao 1º andar do edifício. Na queda, o bebê foi segurado por pessoas que estavam na rua.

Apesar do risco, a mãe e a criança foram resgatadas e já estão juntas. Vizinhos e pessoas que passavam pelo local também ajudaram no resgate de outras vítimas presas no prédio.

A suspeita é que o incêndio tenha sido causado por saqueadores em meio à onda de protestos e violência que tomou o país desde a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, na semana passada.

Mais de 70 mortes

Os atos já causaram mais de 70 mortes. A crise de segurança pública agrava a situação precária do país, que registra altos índices de desemprego e novas restrições anticovid-19. Nesta quarta-feira (14), uma possível escassez de combustível e de alimentos contribui negativamente para o cenário.

Até a terça-feira (13), pelo menos 1.200 pessoas já foram detidas, informou a Polícia. No mesmo dia, diversos soldados foram enviados às províncias afetadas.

