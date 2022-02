Macron se recusa a fazer teste de Covid e reunião com Putin acontece à distância

O presidente da França, Emmanuel Macron, se recusou a fazer o teste PCR de covid solicitado pelo Kremlin antes do encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Por conta da decisão do francês, foi imposto um distanciamento de 6 metros entre os dois no evento, para evitar uma possível contaminação do russo.

Longas conversas aconteceram sobre a crise na Ucrânia em Moscou, para discutir o avanço militar russo na fronteira. Segundo informações da AFP, os dois sentaram, cada um de um lado, em uma mesa branca de seis metros.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, indicou que a decisão de usar essa mesa foi pelo fato de o líder francês ter se negado a fazer um teste PCR na presidência russa.

"As negociações com alguns acontecem em uma mesa longa, a distância (da mesa) é de cerca de seis metros", declarou o porta-voz, respondendo a pergunta de um jornalista.

"Isso se deve ao fato de alguns seguirem suas próprias regras, não cooperam com o anfitrião", disse o funcionário nesta sexta-feira.

A presidência francesa justificou que as condições protocolares para um encontro entre os dois chefes de Estado com um distanciamento menor, com um contato que incluía um aperto de mãos e uma mesa menor, não lhes pareceu aceitável e compatível com as limitações da agenda.

"Escolhemos a outra opção proposta pelo protocolo russo", explicou o entorno do presidente francês.

Encontro vira piada nas redes sociais

Os líderes políticos foram fotografados em extremidades opostas de uma longa mesa e viraram motivo de piada e comentários satíricos nas redes sociais.

Alguns internautas apontaram que Putin poderia estar usando disso para enviar uma mensagem para o público. Outros ainda fizeram comparações com a distância mantida em outros encontros com signatários estrangeiros, como o presidente argentino Alberto Fernández e o presidente do Cazaquistão, Kassym Jomart Tokayev.