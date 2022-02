Lei Marcial na Ucrânia impede que homens entre 18 e 60 anos saiam do país

A Ucrânia impediu que todos os cidadãos do sexo masculino de 18 a 60 anos saiam do país, informou oficialmente o Serviço de Guarda de Fronteiras do Estado nesta sexta-feira (25). Enquanto a Lei Marcial estiver em vigor, a decisão será válida, segundo o órgão.

A Lei Marcial foi decretada na Ucrânia na última quinta-feira (24) pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após os ataques militares da Rússia ao país.

Com a medida, as leis civis passam a ser substituídas por regras militares, uma norma implementada em cenários de conflitos, crises civis e políticas, atuando para a segurança da população. A Lei Marcial age no sentido de concentrar poderes em membros de alta patente do Exército.

A Lei Marcial também pode entrar em vigor quando ocorrem desastres naturais, catástrofes e outras situações de caos.