Lançamento fracassa e foguete japonês se autodestrói

O lançamento de um foguete japonês que transportava vários satélites fracassou nesta quarta-feira (12) e a nave teve que ser destruída após a decolagem. A informação é da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa).

Este é o primeiro lançamento fracassado desde 2003 e a primeira falha do foguete Epsilon movido a combustível sólido, que entrou em operação em 2013. Desde então, teve cinco lançamentos bem-sucedidos.

A Jaxa interrompeu abruptamente a transmissão do lançamento ao vivo do Epsilon-6 do Centro Espacial na região sul de Kagoshima.

A ordem de autodestruição foi enviada ao foguete dez minutos após a decolagem devido a "anomalias de posicionamento", disse Yasuhiro Funo, diretor deste projeto espacial.

Funo explicou que um problema técnico foi detectado antes da terceira e última etapa do lançamento, no momento em que o último booster estava prestes a ser acionado.

Autodestruição

"Ativamos a ordem de autodestruição do foguete, porque se não conseguíssemos colocá-lo na órbita pretendida, não sabíamos para onde iria", explicou ele.

Após o fracasso da missão, pedaços do foguete caíram no mar, a leste das Filipinas.

O foguete deveria lançar vários satélites em órbita e foi projetado para um lançamento de três estágios.

O presidente da Jaxa, Hiroshi Yamakawa, pediu desculpas pelo fracasso, afirmando que a agência estava "extremamente triste por não termos conseguido atender às expectativas do povo japonês".