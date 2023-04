Lady Gaga é escolhida por Biden para presidir Comitê Presidencial de Artes dos EUA

O presidente Joe Biden anunciou, nesta quinta-feira (13), que a cantora Lady Gaga e o produtor Bruce Cohen devem presidir o Comitê Presidencial de Artes e Humanidades.

O Institute of Museum and Library Services, que administra o comitê, anunciou os nomes escolhidos, como o ator George Clooney, a roteirista e cineasta Shonda Rhimes, as atrizes Kerry Washington e Jennifer Garner.

O grupo de artistas, pesquisadores, museólogos e filantropos deve fornecer recomendações para Biden e o comandante do instituto e de outros museus.

Bruce Cohen disse ao comitê que se sentiu honrado em ser apontado como co-presidente. Ele foi produtor dos filmes 'Os Flintstones', 'Beleza Americana" e 'Milk: A Voz da Igualdade'.

Ele destacou a importância de Lady Gaga na co-presidência. A artista, que está filmando o filme 'Coringa 2', agradeceu ao presidente em seu perfil no Twitter.

Gaga cantou o hino dos Estados Unidos na posse de Biden, em janeiro de 2021.

Comitê Presidencial de Artes e Humanidades

O comitê havia sido dissolvido em 2017, durante o governo de Donald Trump, após os membros renunciarem. A restruturação do órgão foi anunciada em setembro de 2022 por Biden.

Além de assessorar o presidente e as agências culturais, o comitê tem importância na edução em artes e humanidades e economia criativa.

Na ordem de restabelecimento do comitê, Biden ressalta que os setores da arte podem impactar positivamente no bem-estar da comunidade, desenvolvimento econômico, saúde pública, educação, engajamento cívico e mudança climática.